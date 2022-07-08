رئيس الإمارات يشيد بجهود السعودية فى خدمة حجاج بيت الله

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مع الدكتور محمد مطر الكعبى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، حيث اطمأن على أوضاع حجاج الإمارات وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج فى الديار المقدسة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال الكعبى، إن الشيخ محمد بن زايد اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التى يقدمها المكتب لتيسير أداء مناسكهم.. وأبلغه نقل تحياته وتهانيه إلى الحجاج وتمنياته لهم التوفيق فى إتمام أداء مناسكهم سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم ويتقبل طاعاتهم ويمن عليهم وعلى سائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم.