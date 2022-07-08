أبو مازن يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الفلسطينى، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الشعب الفلسطينى وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتغمد الله سبحانه وتعالى شهداء الشعب الفلسطينى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

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