إندونيسيا تدعو دول مجموعة العشرين لإنهاء الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وشددت مارسودى، خلال قيادتها افتتاح اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى بالى وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، على ضرورة إنهاء الحرب عاجلا وتسوية الخلافات على طاولة التفاوض.

ويشارك فى الاجتماع وزيرا خارجية أمريكا أنتونى بلينكن وسيرجى لافروف اللذان لم يلتقيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمى هيمنت على الاجتماع، حيث أكد كبار المسؤولين من الدول الغربية واليابان على أن الأعمال التجارية لن تكون هى مصب تركيز المجموعة كالمعتاد فى المنتدى.

وسمعت صيحات "متى ستوقفون الحرب" و"لماذا لا توقف الحرب" حينما كان يصافح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف نظيرته الإندونيسية ريتنو إل بى مارسودى فى بداية الاجتماع.