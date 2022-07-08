عاهل البحرين يعرب عن تعازيه للشعب اليابانى فى اغتيال شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وقال الملك حمد بن عيسى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الجمعة: "تلقينا ببالغ الحزن وفاة الراحل الذى كرس حياته لخدمة وطنه اليابان وشعبه"، مستذكرا دور "آبى" البارز وجهوده الطيبة فى ترسيخ العلاقات التاريخية الوثيقة وتطوير أسس التعاون المشترك مع مملكة البحرين.
وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، معربة عن بالغ التعازى والمواساة لحكومة اليابان وشعبها وأسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، مستذكرة إسهامات رئيس الوزراء الراحل البارزة فى خدمة وطنه والشعب اليابانى الصديق، وجهوده الكبيرة فى تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان.
وأعربت الوزارة عن استنكارها لهذا العمل الإرهابى الآثم الذى يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، مؤكدة تضامن مملكة البحرين الدائم مع اليابان وشعبها.
كان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابى فى "نارا" غربى اليابان، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.
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