بوتين يحذر الغرب من آثار العقوبات على سوق الطاقة العالمى

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، اليوم الجمعة خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "قيود العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التى تفرضها، يمكن أن يؤدى استمرار استخدام سياسة العقوبات إلى عواقب أكثر شدة، دون مبالغة حتى كارثية على سوق الطاقة العالمية".

وأضاف أن أمام شركات الطاقة الروسية مهمة وهى أن تكون جاهزة لحظر النفط فى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبى.

ولفت الرئيس الروسى إلى أن أصحاب القرار فى أوروبا يحاولون استبدال موارد الطاقة الروسية وهذا يؤدى إلى زيادة الأسعار.

وفى أوتاوا، أعلنت السلطات الكندية اليوم اتخاذ تدابير تقييدية جديدة ضد وسائل إعلامية وشخصيات روسية من بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على خلفية العملية الروسية الخاصة التى تقوم بها روسيا فى أوكرانيا منذ آواخر شهر فبراير الماضى.

وفرضت الحكومة الكندية عقوبات على وكالة أنباء "تاس" والقناة الأولى الروسية، وشبكة "أر. تى" الإخبارية إلى جانب بعض الشركات والهيئات الإعلامية الأخرى، وفقا للقوائم التى نشرتها وزارة الخارجية الكندية عبر موقعها الإلكترونى. وتضم القائمة أيضا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وعشرات الصحفيين الروس.

كانت الحكومة الكندية قد أعلنت فى وقت سابق أن مثل هذه الإجراءات بإمكانها أن تقلل من قدرات روسيا فى الحرب وسترسل رسالة واضحة إلى النظام الروسى مفادها أن كندا لن تتراجع عن محاسبة المسؤولين عن الدمار فى أوكرانيا، لافتا إلى أن السلطات الكندية ستواصل العمل مع شركائها فى المجتمع الدولى لتنسيق المزيد من التدابير التى من شأنها أن تضغط على النظام فى روسيا.

وفى موسكو وافق مجلس الاتحاد الروسى "مجلس الشيوخ" بالإجماع فى الجلسة العامة اليوم على قانون يسمح باتخاذ تدابير انتقامية للرد بالمثل على تحركات الدول التى تحظر أو تفرض قيودا ضد وسائل الإعلام الروسية.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن هذا الإجراء يمنح المدعى العام ونوابه الحق فى حظر أى وسيلة إعلام أجنبية تابعة للدول التى فرضت حظرا أو قيودا على وسائل الإعلام الروسية.

وأوضحت أن السلطات الروسية، ستتمكن بناءا على هذا الإجراء، من سحب ترخيص وسائل الإعلام الإجنبية التى تنشر معلومات غير قانوينة، أو تظهر عدم الاحترام تجاه المجتمع الروسى وحكومته أو تحاول تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.

وفى أنقرة، صرح وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو اليوم بأنه ناقش ملف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية مع نظيره الروسى سيرجى لافروف.

وقال الوزير التركى عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى إندونيسيا -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- لقد "أجريت محادثات مع سيرجى لافروف وناقشنا الخطوات التى يمكن اتخاذها كجزء من الآلية التى اقترحتها الأمم المتحدة. ونحن على اتصال دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. كما أجريت محادثات هاتفية أمس مع وزير الخارجية الأوكرانية".

وناقش وزيرا الخارجية مسألة إنشاء ممر للحبوب قبل ذلك فى محادثات فى أنقرة 8 يونيو. وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سابقا إن موسكو ستضمن مرورا غير مقيد للسفن التى تحمل الحبوب الأوكرانية إذا قامت كييف بتطهير موانئها من الألغام وقال أيضا إن روسيا يمكن أن تساعد فى تصدير البضائع عبر الموانئ التى تسيطر عليها روسيا مثل بيرديانسك وماريوبول.

وفى 21 يونيو، عقدت مفاوضات فى موسكو بين الوفدين العسكريين لتركيا وروسيا لبحث إنشاء ممر آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية. ووصفتها وزارتا الخارجية والدفاع التركيتان بالإيجابية والبناءة.

يذكر أن الرئيس بوتين أعلن 24 فبراير الماضى شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب لفرض عقوبات ضخمة ضد روسيا.