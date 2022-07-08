السعودية: نسعى لتعزيز الجهود المشتركة لدول مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سعى المملكة الحثيث فى تعزيز الجهود المشتركة لدول مجموعة العشرين الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، تأكيدا على فعالية العمل المتعدد الأطراف.





وقال الأمير فيصل، فى كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، إن شعار الرئاسة الإندونيسية، "نتعافى سويا، لنتعافى أقوى"، جاء فى أفضل وقت، حيث أن مواجهة التحديات الحالية لن يقى العالم من الأزمات المستقبلية، إلا بتقوية سبل خفض التوترات، وتفعيل الحوار، وتعزيز الحوكمة العالمية لتكون أكثر شمولية واستجابة للأزمات، خاصة المتعلقة بتطوير الاقتصادات. واختتم وزير الخارجية السعودى كلمته بتجديد التأكيد على أن المملكة لم تدخر جهدا فى دعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، والانخراط مع أعضاء المجموعة والمجتمع العالمى بشكل عام من أجل تعزيز التعاون العالمى وسن المبادرات لتسهيل النمو والتعافى الشامل والمرن والمستدام.

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