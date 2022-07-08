نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2022 “اضبط المنبه” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2022 عاصمة الأردن يتقربها المسلمون بشغف ومحبة فهو ثاني عيد للمسلمين. وأعلنت الدولة استعدادات استقبال عيد الأضحى وتزيين الشوارع واستعد المسلمون بشراء الأضاحي لذبحها بعد صلاة العيد. بالإضافة إلى أن من سنن عيد الأضحى التطيب والاغتسال قبل النزول لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات الكبرى أو في البيت فلا يوجد اختلاف بين أداء صلاة العيد في البيت أو أداء صلاة العيد في المنزل فهي ركعتان الأولي فيها 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. والثانية فيها 5 تكبيرات.

موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2022

تعتبر عمان من أكبر مدن الأردن وهى العاصمة ويقطنها حوالى 4 مليون نسمة. وجميعهم ينتظرون الآن موعد صلاة عيد الأضحى في عمان والذي يكون في تمام الساعة 6:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022 بمختلف المدن على النحو التالي:

موعد توقيت صلاة عيد الأضحى في عمان 6:40

توقيت صلاة عيد الأضحى في المفرق 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في الطفيلة 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في اربد 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في السلط 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في الزرقاء 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في معان 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في عجلون 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في الكرك 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في مادبا 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في العقبة 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في جرش 6:30

تكبيرات عيد الأضحى

ننشر فيديو تكبيرات عيد الأضحى يرددها المسلمون جهرًا أثناء الذهاب للمساجد لأداء صلاة العيد وأشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى الآتي:

يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443 يوم السبت الموافق 9 يوليو المقبل. ويستقبله المسلمون بترديد تكبيرات العيد بالتهليل والفرحة وتداول رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 على الفيس بوك وواتساب. وتداول صور الأضاحي بعبارات مضحكة لقدوم العيد. فهى المناسبة التى يترقبها المسلمون كل عام ويتم ذبح الأضاحى وتوزيعها على الأهل والفقراء والمحتاجين تخليدًا لقصة سيدنا إبراهيم وكبش إسماعيل.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بموعد صلاة عيد الأضحى في عمان.