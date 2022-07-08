اماكن مصليات عيد الاضحى في السعودية والإجراءات الوقائية

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عمر شويل - جدة اماكن مصليات عيد الاضحى في السعودية هي الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية والقادمة من أجل معرفة المكان الذي تقام فيه صلاة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية وقضائها والحصول على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ويعيش في المحافظات السعودية عدد كبير من الوافدين والمواطنين، لهذا قامت الدولة بتخصيص الكثير من الأماكن في كل محافظة لاستقبال المصلين أثناء بدء صلاة عيد الأضحى المبارك.

اماكن مصليات عيد الاضحى في السعودية

حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة العيد للحصول على الأجر والثواب من الله، وخصوصًا صلاة عيد الأضحى أما عن اماكن مصليات عيد الاضحى في السعودية فهي متنوعة وخصوصًا في مدينة الرياض العاصمة فيمكن الصلاة من خلال مصلى العيد الكبير والموجود في شارع الملك فيصل.

كما أن هناك مصلى آخر في حي منفوخة وحي الشفاء، ويستقبل مسجد الإمام تركي بن عبد الله المصلين أيضًا خلال هذا العام، بالإضافة إلى مسجد الملك عبد الله الموجود في طريق العروبة.

أماكن مصليات عيد الأضحى في المدينة المنورة

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن أماكن المصليات في المدينة المنورة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام والتي أقيم بها مسجده، ومن بين الأماكن تلك هي المسجد النبوي، بالإضافة إلى مسجد عمر بن الخطاب، ويستقبل أيضًا مسجد قباء المصلين، ومسجد أبي بكر الصديق.

الإجراءات الاحترازية في صلاة عيد الأضحى المبارك

هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي ننصح باتخاذها أثناء الذهاب إلى صلاة عيد الأضحى وذلك من أجل ضمان السلامة للجميع، ومن بين تلك الإجراءات ما يلي:

ينبغي أن يتم وضع كمامة من أجل منع انتشار الفيروسات أو العدوى بين شخص وآخر.

لا بد من التعقيم جيدًا عند السلام بالأيدي على الأشخاص الآخرين.

من الأفضل الحصول على سجادة صلاة خاصة قبل الذهاب إلى الساحات الخارجية أو المساجد.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين كل شخص وآخر سواء في المواصلات العامة أو عند الصلاة أيضًا في المسجد ولهذا عند صلاة عيد الأضحى في السعودية لا بد من الالتزام بهذا الأمر من أجل الحد من انتشار الأمراض.