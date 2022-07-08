نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع من مصرف الراجحي في دقائق حتى 2 مليون ريال سعودي دعم للمواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي السعودي من أهم منصات الدعم المالي والمادي في المملكة العربية السعودية ويقدم تمويل شخصي سريع في دقائق يصل حتى 2,000,000 ريال من الراجحي الخدمة الجديدة التي يقدمها مصرف الراجحي لكل المواطنين في المملكة السعودية وذلك لبعض الفئات التي يقوم مصرف الراجحي بتحديدها، حيث أن فترة السداد تصل إلى 5 سنوات لذا يعد مصرف الراجحي من أهم المصارف التي يعتمد عليها في السعودية، كما يتوافد على الراجحي الكثير من السعوديين وأيضاً من الأجانب حتى يتم الاستفادة بأفضل وأسرع تمويل شخصي دون تحويل الراتب الشهرى وسوف نوافيكم بتفاصيل التقديم على التمويل السريع من مصرف الراجحي وشروط التقديم والخطوات المتبعة.

مزايا التمويل السريع من مصرف الراجحي

مصرف الراجحي من أهم مصارف الوطن العربي ويقدم تمويل شخصي سريع للمواطن في السعودية في دقائق لا تحتسب ويصل التمويل حتى 2 مليون ريال ويتميز بالكثير من المزايا أهمها إمكانية تحويل أي أموال من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، إمكانية تسديد أي مبالغ مالية مثل الفواتير من خلال مصرف الراجحي، سهولة التحويلات البنكية من أي بنك داخل المملكة، توفير الاستعلام عن كافة المعلومات المالية، تسهيلات كبيرة في التعاملات المالية من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من مصرف الراجحي.

أرقام التواصل مع بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي التمويل الفوري ويعتبر من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطن، لذا وفر بنك الراجحي رقم مجاني للاستعلام والاستفادة من الخدمات وأهم المزايا التي يقدمها المصرف ويتم استقبالها خلال 24 ساعة حتي في أيام العطلات الرسمية وتلك الأرقام الآتية:

خارج المملكة العربية السعودية 966920003344+

الاستفسارات والشكاوى 8001241222

خدمة العملاء 8001248880

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل سريع من الراجحي 1443

توجد بعض الشروط المحدد من قبل مصرف الراجحي للحصول على التمويل الفوري الشخصي 1443، ومن أهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية.

اعتماد جهة العمل من بين الجهات المنصوص عليها من قبل المصرف.

عمر المتقدم للحصول على التمويل لا يزيد عن 30 عام بالنسبة للموظفين، أما المتقاعدين لا يزيد السن عن 70 عام في حالة سداد آخر قسط.

ألا يقل دخل العميل الموظف عن 2000 ريال.

أن يكون راتب المتقاعد 1900 ريال سعودي.

يجب ألا يقل دخل المقيم عن 5000 ريال.

خطوات التقديم على تمويل مصرف الراجحي الجديد

يمكن الاستفادة من خدمات مصرف الراجحي والتقديم على التمويل الشخصي يصل قيمة التمويل حتى 2 مليون ريال سعودي وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة وهى كالاتي: