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عمر شويل - جدة الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور وماهو عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. حيث يرغب العديد من المواطنين بمعرفة عدد المستفيدين من نظام معاش الضمان الاجتماعي في السعودية المستحقين للدعم وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الدعم المادي للمواطنين ذات الدخل المحدود وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في المملكة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة وتقديم الدعم المادي المناسب لهم حتى يتمكن المواطن من تلبية جميع متطلبات الحياة والعيشة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الوطن في المملكة العربية السعودية.

عدد المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن عدد المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور وفقا لآخر إحصائية أن العدد هو (1128877) مواطن ومواطنة سعودين مقسمة على النحو التالي:

عدد المستفيدين المتزوجين حوالي (368600).

عدد المستفيدين من العزاب حوالي (272682).

عدد التابعين للأفراد المستفيدين من الدعم حوالي (1737000).

عدد الإناث المستفيدين من الدعم حوالي (682445).

عدد الذكور المستفيدين من الدعم حوالي (446432).

عدد المستفيدين من المساعدات المقطوعة حوالي (337000).

عدد المستفيدين من الأرامل حوالي (253657).

عدد المستفيدين من المطلقات حوالي (233940).

تقديم الدعم للأسر المنتجة حوالي (12000) أسرة.

كم عدد مكاتب توزيع راتب معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مكاتب توزيع راتب معاش الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء المملكة والذي يقدر بحوالي (116) مكتبا لتقديم جميع المساعدات والمعلومات المطلوبة للمواطنين بشكل سهل وبسيط.

الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور

يمكن معرفة الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في التالي:

الأيتام.

النساء الأرامل.

النساء المطلقات.

المعاقين من الذكور والإناث.

أسرة المسجون في قضايا.

أسرة مدمني المخدرات.

المرأة التي لم يسبق لها الزواج من قبل.

أسرة المتغيب عن الأسرة والمهجورة.

السعودية المتزوجة من غير السعودي.

الغير قادر والعاجز عن العمل.

جميع الرجال الذين يبلغون سن الشيخوخة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط وذلك للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور من خلال الطريقة التالية:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

تستثنى الأرملة الأجنبية المتزوجة من سعودي.

تستثنى الأرملة والمطلقة الأجنبية ولها أبناء سعودين.

الأيتام وذوي الإعاقة.

جميع حاملي بطاقات التنقل.

إقامة المستفيد بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

آلا يزيد الدخل المادي الشهري عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.

الالتزام بتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هل يتعارض نظام التأمينات مع نظام الضمان الاجتماعي

وضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه ليس هناك أي تعارض بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الاجتماعي وجاء ذلك للتوضيح والرد على سؤال المواطنين حول تعارض النظامين معا.

رابط الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رابط الضمان الاجتماعي الجديد المطور من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة وذلك لمعرفة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد ومعرفة جميع المعلومات عن النظام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين في المملكة.

وبذلك نكون تعرفنا على نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور ومعرفة طريقة التسجيل في النظام وأيضا الشروط الواجب توافرها في المستفيدين ومعرفة الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور وكذلك عدد مكاتب توزيع المعاش في المملكة وأيضا معرفة راتب الضمان الاجتماعي وكذلك معرفة رابط الضمان الاجتماعي الجديد المطور في المملكة العربية السعودية.