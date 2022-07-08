نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد عبر البوابة الإلكترونية ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة إحسان الخيرية للأنشطة الخيرية في المملكة العربية السعودية من أشهر المنصات لدعم الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود على مدار العام، وخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي يحتاج إلى العديد من المستلزمات الرئيسية داخل كل بيت، هذا وأن المنصة تقوم بدعم كافة الاسر الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفقًا لبعض الشروط والإجراءات الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

شروط التسجيل في منصة إحسان

يسعى العديد من مواطني المملكة العربية السعودية للتسجيل في منصة إحسان لتلقي الدعم الذي توفره المنصة الإلكترونية لمن تنطبق عليه شروط تلقي الدعم وهي كالاتي:-

الشرط الأول هو أن صاحب حساب المستلم يجب أن يدخل المملكة العربية السعودية.

إذا كنت تعيش خارج المملكة، فلن تتمكن من التسجيل في المنصة إلا إذا كان لديك رقم هاتف سعودي.

يجب أن تكون المنصة على اتصال مباشر بالمستخدم.

توفير عنوان بريد إلكتروني للتسجيل في منصة إحسان.

طريقة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

بعد إنشاء جمعية إحسان الخيرية، تم إنشاء المنصة الإلكترونية لجمعية إحسان الخيرية لتسهيل عملية التسجيل لأي شخص يحتاج إلى دعم والتنقل بمقر الجمعية إلكترونيًا دون أي مشاكل بصفتك مستفيدًا، اتبع بعض الخطوات البسيطة لإنشاء هذا الحساب:

الوصول إلى منصة إحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية

انقر فوق مربع (تسجيل).

ثم تحتاج إلى النقر فوق المربع (إنشاء حساب).

من أجل الدقة، أدخل جميع البيانات التي تحتاجها في المساحة المتوفرة لهذا الغرض

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرسل كرمز.

ثم اضغط على عبارة (انشاء حساب جديد).

بعد ذلك، تحتاج إلى الوصول إلى البريد الإلكتروني المسجل لتفعيل الحساب الجديد الذي أنشأته على منصة إحسان.

أكمل عملية تسجيل الدخول.

مميزات التسجيل في منصة احسان

كما تتميز منصة إحسان الخيرية بإمكانية التبرع ببطاقة ائتمان إلكترونية، باستخدام أحدث الأساليب ومعايير الأمان الفنية لحماية خصوصية المتبرعين والبيانات والمعلومات من البنوك، وتسهيل عملية التبرع للجميع دون تقديم. شخصي، بأقصى قدر من النزاهة والشفافية والنزاهة.