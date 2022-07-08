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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى بالمملكة في العديد من المدن الكبرى التي يكون فيها الغالبية العظمى من السكان وأيضا التي يكون فيها الحجاج والذين انتهوا من أداء فريضة الحج 1443، وبعد الانتهاء التام من الشعائر المباركة يتطلع الحجاج إلى الاستعداد لفرحة العيد، وتكون فرحة كبيرة للحاج الذي أتم الفريضة المقدسة وحصل على عفو الرحمن، كما يتطلع للاحتفال بالعيد والاستعداد ليوم النحر.

[بالساعة] موعد صلاة عيد الأضحى بالمملكة 1443 في مدن (مكة – المدينة – الرياض)

انتهى الحجاج من أداء الساعات الأخيرة من الشعيرة المباركة مستبشرين بعفو رب العالمين عنهم وعودتهم كما ولدتهم أمهم دون معاصي، ويستعد الجميع للراحة اليوم استعداد ليوم العيد صباح السبت، ويتطلع جميع المواطنين داخل المملكة، من السعوديين والمقيمين والزائرين، للتعرف على مواعيد الصلاة للاستعداد لها في الوقت الباكر، ويتباين الوقت بين محافظة وأخرى.

كيفية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

يحتفل الحجاج على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشكر لرب العالمين، وكان أغلب القائمين على جبل عرفة اليوم من الصائمين، ويفطروا على شكر الله ورحمته والاستغفار، بينما ترتوي العروق يبدا الجميع في السؤل عن الأهل والاصحاب ويتطلعوا للاتصال بهم للتهنئة بالعيد وفضل الله على الجميع، بينما يقوم البعض الأخر بإرسال رسائل المباركة وصور العيد إلى أخرين.

استعدادات المملكة للحج وموسم الأعياد

قامت المملكة بإعداد أماكن الأضاحي والمسالخ المرخصة لذلك.

كما قامت بتجهيز الأطقم الطبية على مدار الساعة وتم تفعيل الخدمة الطبية السريعة للمحتفلين.

أعلنت المملكة أماكن إقامة صلوات العيد والمساجد التي لديها التصريح المسبق بذلك.

أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار كورون وأكدت على المصلين التباعد الاجتماعي.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات السعودية (مكة لمكرمة – المدينة المنورة – الرياض)