موعد صلاة العيد بالكويت كم الساعة صلاة عيد الاضحى الكويت

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عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد بالكويت يبحث جميع أهالي دولة الكويت عن الموعد الرسمي المقرر إقامة فيه صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 2022 حتى يكونوا على استعداد كامل لاستقبال العيد وتجهيز مظاهر الاحتفال به، فكما نعرف جميعاً أن المناسبات كافة يسبقها تجهيزات لاستقبالها على أكمل وجه ومن أهم هذه المناسبات العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر ويعد عيد الأضحى المبارك أهم مناسبة دينية عند كافة المسلمين حول العالم، ونتعرف معكم على موعد صلاة العيد الكويت لعام 1443.

موعد صلاة العيد بالكويت

الجدير بالذكر أن موعد صلاى العيد في الكويت عيد الاضحى المبارك العام الحالي 2022 واحد في الكويت وفي كافة دول العالم، ويوافق يوم السبت القادم الذي يوافق يوم 9 من شهر يوليو تبعاً للتقويم الميلادي، ويوافق يوم 10 من شهر ذي الحجة عام 1443 تبعاً للتوقيت الهجري.

في العيد يقوم كافة المسلمين حول العالم بأداء صلاة العيد في الساحات والمصليات الضخمة المحددة من قبل دولة الكويت، وبعد الصلاة تتوجه المواطنين لمنازلهم والبعض الآخر الذين يقدمون الأضاحي يتوجهون للمسالخ لذبح تلك الأضاحي.

بعد ذلك يتم تعبئتها لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وتخصيص ربع للأهل والجيران والأصدقاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله على كافة المسلمين بالخير واليمن والبركات.

فعاليات عيد الاضحى الكويت 2022 – 1443