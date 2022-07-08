نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية متى وطريقة الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية يختلف من مدينة إلى أخرى أي أنه يجب أن يتم مراعاة فروق التوقيت في جميع الأنحاء بالمملكة العربية السعودية، ويحتفل العالم بقدوم عيد الأضحى في يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو 2022 ولهذا يبحث المصلين عن أماكن مصليات عيد الأضحى في السعودية بجميع المدن بالإضافة إلى مواعيد الصلاة أيضًا من أجل الالتزام بها ونيل الأجر والثواب.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية

قبل صلاة الأعياد تعمل الدول على تحديد مواعيد الصلاة بناءً على الحسابات والإجراءات التي تقوم بها وأما ما يخص موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية فهو يختلف بحسب المدينة فعلى سبيل المثال تبدأ مواعيد الصلاة في مدينة الرياض العاصمة السعودية في تمام الساعة الخامسة والنصف ودقيقة في الصباح.

بينما تبدأ مواعيد الصلاة في مكة المكرمة في تمام الساعة السادسة صباحًا وأربع دقائق، وفي المدينة المنورة حيث المسجد النبوي وإقبال العديد من المواطنين على الصلاة به، فإن صلاة عيد الأضحى تبدأ في تمام الساعة السادسة صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام

أما عن مدينة الدمام فإن الصلاة تبدأ في تمام الساعة الخامسة وأربعة عشر دقيقة وهي عقب صلاة الفجر، ومن الأفضل أن يردد المصلين بعد الفجر تكبيرات عيد الأضحى المبارك وانتظار الصلاة لمزيد من الأجر والثواب أيضًا.

طريقة صلاة عيد الأضحى المبارك

علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من الإحرام من أجل بدء الصلاة، مع ضرورة النية قبل الدخول إلى الصلاة، ثم يقوم المسلم بالتكبير لسبع مرات عقب الانتهاء من المرحلة السابقة وذلك خلال الركعة الأولى.

وعليه بعد ذلك أن يقرأ سورة الفاتحة ثم سورة من سور القرآن مثل الأعلى أو سورة ق، ثم يركع ويسجد، ويقوم إلى الركعة الثانية ثم يكبر فيها خمس مرات ويقرأ سورة الفاتحة أيضًا وسورة أخرى مثل الغاشية وعقب الانتهاء من القراءة يركع ويسجد ثم يجلس من أجل التشهد وبعدها يتم التسليم من الصلاة وختامها، ويجب على كل مسلم الالتزام بما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام.