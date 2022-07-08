بوتين يصدر مرسوما لإجراء مفاوضات لإنشاء نظام دفاع جوى مشترك مع قرغيزستان

جدة - نرمين السيد - وتم نشر المرسوم الرئاسى بهذا الشأن الذى وقعه الرئيس بوتين، فى الموقع الرسمى للمعلومات القانونية.

وجاء فى المرسوم الصادر عن الرئاسة الروسية، "أكلف وزارة الدفاع الروسية بمشاركة وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب القرغيزى وعند التوصل إلى اتفاق يتم التوقيع على الاتفاقية المذكورة والسماح بإدخال تعديلات لا تحمل طابعا أساسيا على المسودة المعتمدة من قبل الحكومة الروسية".

وصادقت الحكومة الروسية فى وقت سابق من هذا الشهر على مشروع الاتفاقية الروسية القرغيزية حول إنشاء نظام دفاع جوى مشترك، وتم تنسيق هذه الوثيقة من قبل وزارتى الدفاع والخارجية والهيئات الفدرالية الروسية الأخرى وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن محتوى الوثيقة مع الجانب القرغيزى.

وجاء فى مسودة الاتفاقية أنه "بهدف إصلاح نظام الدفاع الجوى فى المنطقة يقوم الطرفان بإنشاء" نظام دفاع جوى روسى قرغيزى مشترك يعد جزءا من النظام الموحد للدفاع الجوى لبلدان رابطة الدول المستقلة.