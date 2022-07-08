الإريانى: النظام اليمنى يدعم السلام العادل والشامل والمستدام

وأضاف الإريانى، خلال زيارته اللواء الثانى حراس الجمهورية فى محور البرح غرب تعز، اليوم الجمعة، أن حرص الشرعية على إحلال السلام لا يعنى تفريطها بالثوابت الوطنية ودماء الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب اليمن.
وثمن الإريانى جهود القوات المشتركة وحرصها على تخفيف معاناة المواطنين والتى تجسدها بمبادراتها فى فتح طرق حيوية من طرف واحد، كما حصل فى طريق المخا- البرح- تعز الأمر الذى يكشف زيف ادعاءات مليشيات الحوثى عن الحصار ويثبت أنها هى من تفرض الحصار وتصنع الأزمات.
وأشار إلى الجهود المبذولة والملموسة فى تطبيع الحياة بالمديريات والمناطق المحررة فى الساحل الغربى، وما شهدته وتشهده من نهضة تنموية، منوها بما لمسه فى مدينة المخا من مشاريع حيوية وبنى تحتية وسياحية، والأمن والاستقرار الذى تنعم به المدينة، وهى منجزات ما كان لها أن تتحقق لولا تضحيات وصمود الابطال بكل حزم وبسالة للكهنوت الحوثى.
وأشاد الإريانى بالمواقف الأخوية والنبيلة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والدعم والمساندة المستمرة والدائمة لليمن فى كل المراحل والمنعطفات والتى تعبر عن عمق العلاقات الأخوية ووشائج القربى والمصالح المشتركة، موجها التحية للأبطال وعبرهم إلى كل المرابطين فى جبهة الساحل الغربى وجبهات مأرب وتعز والضالع ولحج وشبوة والحديدة والجوف وصعدة.
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