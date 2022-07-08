نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط وأحكام الحصول علي لوحات معدنية مميزة للمركبات في إمارة أبو ظبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول علي رقم مميز للمركبة من شرطة أبو ظبي الإماراتية, من الأشياء التي يتم البحث عليها في إمارة أبو ظبي من قبل الأشخاص الذين يملكون مركبات جديد هي كيفية حصولهم علي رقم مميز للمركبة الخاصة بهم, حيث يوفر موقع شرطة أبو ظبي الإماراتي خدمة إلكترونية يتم من خلالها التقدم بطلب إلي الشرطة لكي يقوم صاحب المركبة بالحصول علي رقم مميز لها, ويريد أصحاب المركبات أن يقوموا بالحصول علي أرقام ولوحات للمركبة مميزة لكي تتميز المركبة خاصتهم عن غيرها, ويمكن أن يحصل الشخص علي لوحة جديدة مميز بدل الفاقد أو التالف, حيث قد تتعرض لوحات احدي المركبات إلي التلف أو الفقد ويرغب صاحبها في استخراج واحدة أخري مميزه بدل هذه المفقود أو التالفه ويحصل عليها أيضاً من خلال هذه الخدمة الإلكترونية.

شروط الحصول علي لوحة معدنية للمركبة مميزة في إمارة أبو ظبي

هناك بعض الشروط التي وضحتها الموقع الإلكتروني لإمارة أبو ظبي توضح فيه الشروط التي يتم العمل بها لكي يتم إعطاء صاحب المركبة اللوحة المعدنية المميزة التي يرغب بها, ويجب أن يقوم كل من يرغب في الحصول علي هذه اللوحة المعدنية المميزة أن يقوم بالاطلاع على هذه الشروط.

أن يحضر صاحب المركبة بصفة رسمية إلي شرطة أبو ظبي, أو يمكن أن يذهب بدلاً عنه من يحمل توكيل رسمي منه. أن يقوم صاحب المركبة أو من ينوب عنه بشراء اللوحة المعدنية المميزة من مزاد. أن يقوم بدفع رسوم الحصول علي اللوحة المعدنية المميزة. أن يقوم بتوفير الأوراق التي تحتاجها شرطة أبو ظبي لكي يتم إعطاءه رقم لوحة معدنية مميزة.

رسوم الحصول علي لوحة معدنية مميزة للمركبة في إمارة أبو ظبي

كتب موقع شرطة إمارة أبو ظبي الإماراتية أنه لابد أن يقوم الشخص الذي يريد الحصول على اللوحات المعدنية المميزة بدفع رسوم الحصول علي هذه الخدمة, وقد أوضح الموقع الإلكتروني لشرطة أبو ظبي بأن الرسوم المقررة للحصول علي هذه الخدمة هي خمسمائة درهم إماراتي, وان دفع هذا المبلغ عند الرغبة في الحصول علي الخدمة.