نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443 جميع المدن والمناطق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443 يبحث الكثير من المسلمين بالمملكة العربية العربية السعودية عن توقيت صلاة العيد في مختلف المدن بالسعودية لمعرفة موقت الصلاة وتحدد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالسعودية موعد الصلاة في كل مدينة، ويبدا اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك بالسعودية يوم 10 ذو الحجة ويستمر كل مسلم بالتكبير واستقبال عيد الفطر المبارك بالبهجة والسعادة.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443

يحتوي الجدول الذي نوفرة لكم في السطور التالية علي موعد صلاة عيد الاضحي في السعودية 1443 جميع المدن والمناطق:

مدينة الرياض: تقام صلاة عيد الاضحي المبارك 1443 في تمام الساعة 5:31 صباحا.

مدينة مكة المكرمة: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في تمام الساعة 6:04 صباحا.

مدينة جدة: صلاة عيد الأضحى تقام في تمام الساعة 6:06 صباحا.

مدينة الدمام: تقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:14 صباحا.

المدينة المنورة: تقام صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 الساعة 6:05 صباحا.

مدينة تبوك: تقام صلاة عيد الأضحى 1443 الساعة 6:04 صباحا.

مدينة الطائف: وقت صلاة العيد الساعة 6:02 صباحا.

مدينة القطيف: توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 الساعة 5:14 صباحا.

مدينة الجبيل: موعد صلاة عيد الأضحى 1443 الساعة 5:19 صباحا.

مدينة خميس مشيط: تقام صلاة عيد الاضحي في تمام الساعة 5:58 صباحا.

مدينة الخرج: موعد صلاة عيد الأضحى يكون الساعة 5:34 صباحا.

مدينة أبها: موعد وقت صلاة عيد الأضحى 2022 الساعة 6:59 صباحا.

مدينة عرعر: تكون صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:46 صباحا.

كم باقي لصلاة العيد في السعودية 2022

لم يتبقى سوي ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 بالمملكة العربية السعودية داخل جميع المدن والمناطق، ويمكنك متابعة الساعة لمعرفة الموعد بشكل دقيق، وبذلك نكون وقد وضحنا لكم في هذا الموضوع موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 داخل جميع المدن والمناطق ويمكنك الدعاء والتقرب الي المولي عز وجل في يوم عرفة فهو يوم عظيم تقبل فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب والمعاصي لذلك علي كل مسلم اغتنام هذه الفرصة العظيمة والدعاء لنفسة والأخرين والدعاء للمريض والمتوفي في هذا اليوم الجميل الذي لدية الكثير من الفضائل الرائعة التي انعمها المولي عز وجل علي كل مسلم.