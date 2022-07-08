نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” لحظة بلحظة صعود جبل عرفة 2022-1443 لايف دعاء يوم عرفة توافد الحجاج الي جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم 1443هـ 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت خلال الساعات الماضية اللحظات المرتقبة والأهم في مانساك الحج بشكلٍ هام وهي صعود جبل عرفات، وهي الشعائر التي تقام ضمن مراسم ومناسك الحج في كل عام، والتي يحرص عليها المسلمين في جميع انحاء العالم لكي يتم متابعتها لحظة بلحظة ومشاهدتها، حيث نجد أن يوم وقفة عرفة يعد من اهم الأيام بشكل عام، والتي تشهد اهتمام كبير وفضل عظيم من حيث الدعاء وغيرها من العبادات والشعائر المختلفة، ومن خلال هذه السطور نستعرض ناهد مباشرة من جبل عرفة والتعرف على افضل الادعية المستحبة في هذا اليوم العظيم.

لحظة صعود جبل عرفة 1443 مباشر

وتعتبر لحظة صعود جبل عرفة والتي بدأت في الساعات الاولى من يوم وقفة عرفة من أهم اللحظات التي تمثل اهمية كبيرة في مناسك الحج بشكل عام، فقد انتهى الحجاج في هذا التوقيت من الصعود الى جبل عرفة، حيث كانت مناسك الحج قد بدأت رسميا ليلة يوم الاربعاء، وتتجلى في هذه الساعات من يوم عرفة الكثير من العبادات التي يحرص عليها المسلمين بشكل عام سواء من الحجاج او غير الحجاج، ومن اهمها هو الدعاء، فقد دعانا الله سبحانه وتعالى وكذلك رسولنا الكريم الى الخوص على الدعاء في هذا اليوم العظيم.

أفضل دعاء مستحب في يوم عرفة 1443

ويمتلك الدعاء بشكل عام فضل عظيم، إلا أنه في يوم وقفة عرفة يمتلك الأخر والثواب المضاعف لكافة المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن الحرص على ترديد أفضل الادعية المميزة والمستحبة في يوم وقفة عرفة، ومن اهم هذه الادعية المستحبة في هذه الساعات من يوم وقفة عرفة ما يلي.