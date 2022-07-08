طريقة التسجيل في كلية التطبيقي بدولة الكويت

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في كلية التطبيقي لحملة الثانوية العامة بدولة الكويت, كلية التطبيقي أحد أهم الكليات داخل دولة الكويت والتي تستقبل كل سنة الكثير من طلبة الثانوية العامة ولكن وفقاً لشروط وضوابط تم وضعها من عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت, ويبحث الكثير من الطلاب داخل دولة الكويت عن هذه الشروط, كما يبحث هؤلاء الطلاب عن الطريقة الصحيحة التي يتم إتباعها من أجل التسجيل في كلية التطبيقي.

شروط التسجيل في كلية التطبيقي بدولة الكويت

إذا كنت من حملة الثانوية العامة وتبحث عن شروط التسجيل الإلكتروني في كلية التطبيقي الكويتية, فقد وفرنا لك في هذا المقال الشروط التي تم وضعها من عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت لقبول الطلاب والطالبات.

يتم قبول الطلاب الذي يحملون جنسية كويتية. يتم قبول زوجة الكويتي. كما يسمح بقبول الطلاب التي تكون أمهم كويتيه. ويتم إعطاء الأذن لأبناء الشهداء والعسكريين من التسجيل في كلية التطبيقي. عند التقدم يجب أن يتم إحضار شهادة الثانوية العامة, وإذا كان الشخص حاصل علي شهادته من خارج الكويت ولا يعترف بيها في التعليم الكويتي فلابد أن يقوم بمعادلتها. أن يتمتع الطالب المتقدم بصحة جيدة تساعده في عملية التعلم والتدريب.

كيفية التسجيل في كلية التطبيقي في الكويت.

وفرت عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت خدمة إلكترونية للطلاب والطالبات داخل دولة الكويت تمكنهم من التسجيل داخل كلية التطبيقي عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

يتم الدخول علي بوابة تقديم طلبات القبول.

يقوم الطالب أو ولي أمره بكتابة الرقم المدني الخاص به.

ثم يقوم الطالب بالضغط علي تسجيل الدخول.

يتم الضغط علي إنشاء طلب جديد.

يتم اختيار من قائمة نوع الطالب تسجيل مستجد.

قم بالضغط على متابعة.

اتباع الخطوات وإدخال البيانات المطلوبة فيما بعد ليكتمل عملية التسجيل بنجاح.

كليات التي تندرج تحت مسمي الكليات التطبيقية