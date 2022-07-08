نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحي 1443 في السعودية في الدمام والرياض وجدة وكل المدن السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في السعودية في كل المدن السعودية وخاصة الدمام والرياض ومكة المكرمة وغيرها من المدن السعودية، حيث يحتفل العالم الإسلامي بيوم عرفة الجمعة الثامن من يوليو، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت التاسع من يوليو 2022 والموافق العاشر من ذي الحجة 1443.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في السعودية

ننقل لكم مواعيد صلاة عيد الأضحى في كل المدن السعودية المختلفة.

موعد صلاة العيد في الرياض 5:25 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 5:59 صباحا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:54 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك : 5:58 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 6:02 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في نجران : 5:59 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام : 5:08 صباحا.

موعد صلاة العيد في جازان الساعة 5:57 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أبها الساعة 5:55 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة الساعة 5:56 صباحا.

موعد صلاة العيد في بريدة الساعة 5:33 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في حائل 5:40 صباحا.

مساجد ومصليات من أجل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية قد حددت توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 هجريا وذلك بعد شروق الشمس بنحو ربع الساعة.

وتم تجهيز كافة مناطق المملكة العربية السعودية من خلال تجهيز المساجد والجوامع والمصليات من أجل إستقبال المصليين لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك 1443 هجريا.

هذا وتم تجهيز كافة المساجد والمصليات في المملكة من خلال صيانة كاملة ونظافة وتشغيل المكان من أجل إراحة المصليين في كل مكان، الجدير بالذكر أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستتم في كافة ربوع ومناطق المملكة العربية السعودية وسط حالة من البهجة بين أوساط المسلمين هناك خاصة وأن عيد الأضحى يتوافق مع أداء الحجاج مناسك الحج في مكة والمدينة في السعودية وسط حالة من البهجة القوية بين أوساط المسلمين.

وتعد مناطق الدمام والرياض من أكثر المناطق التي تظهر فيها البهجة والسعادة وكذلك مكة المكرمة والمدينة وغيرها من المدن السعودية المختلفة من أجل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 1443.