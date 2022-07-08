نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022 بالدقائق.. ورسائل مميزة للعيد الكبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022 بالدقائق فكل مدينة يبحث أهلها عن توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 وسط فرحة عارمة لقدوم عيد الأضحى المبارك 2022 وإقامة الاحتفالات بعد صلاة عيد الأضحى وإعداد أكلات عيد الأضحى الشهيرة وتشتهر الأردن بإعداد الكرشات والفوارغ فهى من الأكلات الشعبية الشهيرة في الأردن بعد ذبح الأضاحي يتم تحضيرها وتناولها عقب صلاة العيد. لذلك يترقبون توقيت صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022 بفارغ الصبر لتبدأ احتفالاتهم.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقيت صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022 بمختلف المدن لتكون على النحو التالي:

موعد توقيت صلاة عيد الأضحى في عمان 6:40

توقيت صلاة عيد الأضحى في المفرق 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في الطفيلة 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في اربد 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في السلط 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في الزرقاء 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في معان 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في عجلون 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في الكرك 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في مادبا 6:30

موعد صلاة عيد الأضحى في العقبة 6:30

توقيت صلاة عيد الأضحى في جرش 6:30

رسائل عيد الأضحى 2022

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022 فالجميع يرسل على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تهاني عيد الأضحى 2022 فيسبوك وواتساب بالأدعية وعبارات المحبة والتمنيات القلبية. ومنها الآتي:

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد أضحى مبارك عليكم وعلينا. حلاوة العيد في وجودكم، ربي يديم وجودكم في كل أعيادي. كل عام ومن نحب حولنا والعيد يجمعنا في خير، عيد أضحى سعيد. كل عام وأنتم بهجة الفؤاد وفرحة القلب وعطر الحروف، كل عام وأنتم بكل خير وسعادة. بعطر العود عسى العيد علينا يعود وكل عام وأنتم بألف خير. العيد جاء فيه تبتسم الحياة.. العيد جاء يغْمُرُ القلب سناه.. فيْه نرقى نشكُر الله بصمت، فيه عطر الروح فواح شذاه. ها هـو العـيـد بالرجاءِ يـعـود، كـل عام ونحـن للـدهـر عـيـد، كل عام ونحن في ألـف خـيـر، والـعـطايـا للملسلمين تـزيـد. بكل فرح وسرور.. أقدم لكم عطر وزهور.. وقبل كل الحضور.. أهنئكم بعيد الأضحى المبرور. لئن سبقتوني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم.. وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم.. لكم المحبة كلها كل عام وأنتم بخير. هنأكم الله بالقبول وأسكنك مالجنة مع الرسول ورزقكم في العيد بهجة لا تزول. كل عام وأنتم إلى الرحمن أقرب.. كل عام وصحائف أعمالكم بالحسنات أثقل، كل عام وهمتكم للجنة أكبر. أدعو بمن أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدكم مدى الدهر ويشفع فيكم سيدنا محمد عند الحشر، ويبارك لكم في شهر النحر.. وكل عام وأنتم بخير.

أعلنت الحكومة العمانية. موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022 مؤكدة جاهزية المساجد الكبرى والساحات لاستقبال المصلين مع الالتزام والتنسيق بين مختلف الوزارات للحفاظ عليهم وتأمين المصلين وإتباع الإجراءات الاحترازية.