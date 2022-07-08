موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022 في 1000 مسجد

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022 حددته وزارة الشؤون الإسلامية وقدمت التهاني لشعب الكويت لقدوم ثاني عيد للمسلمين في العام. وتحضير أماكن إقامة صلاة العيد في الكويت خاصة أنه أول عيد يتم فيه فتح المساجد والساحات الكبرى لاستقبال المصلين منذ أزمة كورونا. لذلك يرغب الملايين معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت وأماكن إقامتها لاسيما أن يأتى لدولة الكويت الكثيرون للعمل بداخلها من مختلف البلدان العربية والأجنبية. وبالتالى يعيشون في مختلف مدنها وكلاً منهم يبحث عن ميعاد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت بمدينته.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022

توقيت صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022 يكون بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا. حيث من المعلن أن تكون تبدأ الصلاة الساعة 05:17 صباح يوم السبت المقبل وذلك بتوقيت الكويت العاصمة. وتتراوح مواعيد المدن الأخرى بين هذا الموعد والساعة 06:22 في إحدى المناطق منطقة جنب السرة هي آخر مكان تقام فيه صلاة عيد الأضحى المبارك في الكويت.

أماكن إقامة صلاة العيد في الكويت

أعلنت الحكومة الكويتية عن تخصيص حوالى 1000 مسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى في الكويت في المساجد والساحات والمصليات والأماكن المخصصة لأداء الصلاة فهو يعتبر أول عيد الأضحى يتم عودة الصلاة في المساجد والساحات منذ أزمة فيروس كورونا. لذا شددت وزارة الصحة الكويتية على ضرورة إتباع تعليماتها والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء ومنع انتشاره بين المواطنين. وأعلنت وزارة الأوقاف جاهزية كافة الأماكن المخصصة قبل موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022 وتعقيمها.

أشهر أكلات عيد الأضحى في الكويت

من طقوس استقبال عيد الأضحى في الكويت تحضير الولائم بأشهى الأكلات. ويحرص الكويتيون على الاستيقاظ في موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022 وارتداء الملابس الجديدة. والذهاب إلى المساجد لأداء صلاة العيد وبعد ذلك وتبادل السلام والتحية والتهنئة ومنح الأطفال العيدية. كما يحرصن النساء على الذهاب إلى صلاة العيد ومرافقة أزواجهن وأبنائهن وبناتهن إلى منازل الأقارب والأصدقاء والتهنئة بالعيد مرتديات ملابس العيد والحلى والمصوغات الذهبية. وبجانب ذبح الأضاحي وتحضير الأكلات المختلفة باللحوم. تعتبر الحلويات من أهم ما يميز العيد فى الكويت سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى.