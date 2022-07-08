نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد في مستشفى العدان عبر منصة مواعيد الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات حجز موعد في مستشفى العدان بالكويت, تعتبر مستشفى العدان بالكويت من اشهر المستشفى التي تقدم الكثير من الخدمات الطبية للأشخاص داخل دولة الكويت, ولكن لكي تقوم بالاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى العدان لابد أن تقوم بحجز موعد قبل الذهاب إلى المستشفى, وقامت إدارة مستشفى العدان بالكويت بتوفير خدمة إلكترونية لكل المرضي أو الأشخاص الذين يريدون أن يستفيدوا من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة الكويتية والتي تسمي منصة مواعيد, حيث يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني لمنصة مواليد ثم يتم تحديد مستشفى العدان ثم تقوم بحجز موعد بها للذهاب في الموعد التي تحددها علي الموقع للحصول علي الخدمة الطبية التي تريدها.

خطوات حجز موعد في مستشفى العدان بالكويت

قامت مستشفى العدان بالكويت بإنشاء حساب للمستشفى علي المنصة الإلكتروني التي تسمي منصة المواعيد, لكي يتمكن الأشخاص من حجز مواعيد في المستشفى عبر منصة مواعيد والذهاب في الوقت المحدد لهم.

قم بالدخول علي منصة مواعيد الكويتية. قم بتسجيل الدخول علي الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم البحث عن مستشفى العدان من بين الاختيارات الكثيرة التي توفرها المنصة. يتم الضغط علي خيار الاستفسارات العامة. ثم يتم الضغط علي حجز مواعيد, ثم تقوم باختيار الموعد الذي تريد الذهاب فيه وكذلك التاريخ. الضغط علي حجز.

طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مواعيد الكويتية

يمكن أن تقوم بإنشاء حساب جديد في منصة مواعيد الكويتية إذا كنت تريد أن تقوم بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المنصة.

يتم الدخول علي منصة مواعيد الكويتية.

يتم النقر علي تسجيل مستخدم جديد.

ثم يتم كتابة الرقم المدني للمستخدم.

كتابة بعض البيانات والتي منها كتابة رقم الهاتف ثم كتابة رقم البريد الإلكتروني.

قم بإدخال الرقم السري الجديد الخاص بك, ثم يتم كتابة الرقم السري مرة أخرى للتأكيد.

قم بوضع علامة صح علي الشروط والأحكام.

الضغط علي أيقونة إنشاء حساب.

أسماء بعض المستشفيات في دولة الكويت