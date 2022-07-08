موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2022 وصيغة تكبيرات العيد مكتوبة

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عمر شويل - جدة ضموعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2022 وتكبيرات العيد مكتوبة يرغب معرفتها الملايين سوء من الشعب الإماراتي أو المقيمين في دبي بهذا التوقيت، بجانب البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2022 بمختلف مدنها فأهم ما يترقبه المسلمون في الساعات الجارية توقيت صلاة عيد الأضحى والتي تكون ركعتان في الركعة الأولى 7 تكبيرات والركعة الثانية 5 تكبيرات. ولاسيما توقيت صلاة عيد الأضحى في دبي 2022 وأيضًا صلاة العيد في الشارقة ٢٠٢٢.

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 2022

تعتبر دبي من أشهر مدن الإمارات التي يأتي إليها الملايين من مختلف البلدان العربية والأجنبية لقضاء عطلة عيد الأضحى والتنزة في احتفالات عيد الأضحى، وتم تحدد توقيت صلاة عيد الأضحى في دبي 2022 في تمام الساعة 5:52 صباحًا. وهو توقيت صلاة العيد الذي يتم تحديده بعد شروق الشمس بربع ساعة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات

أعلنت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات بمختلف المدن على أن تشمل الآتي:

أبوظبي: 5:57 صباحًا

دبي: 5:52 صباحًا

الشارقة: 5:51 صباحًا

عجمان: 5:51 صباحًا

أم القيوين: 5:50 صباحًا

رأس الخيمة: 5:48 صباحًا

الفجيرة: 5:48 صباحًا

العين: 5:51 صباحًا

الظفرة: 6:02 صباحًا

خورفكان: 5:48 صباحًا

تكبيرات عيد الأضحى

أشهر صيغة لـ تكبيرات عيد الأضحى الآتية:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»

إجازة عيد الأضحى 2022 في الإمارات

أكدت دولة الإمارات عن 4 أيام عطلة رسمية للوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك. تبدأ من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022.

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