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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت والتي تقام بأولى ساعات اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، وصلاة العيد هي أولى المراسم التي يقوم بها المسلمون بدولة الكويت وعلى مستوى العالم في يوم العيد، سواء عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى الذي ننتظره بالساعات القليلة القادمة، وصلاة العيد تقام صباح أول يوم في العيد، بعد شروق شمس اليوم، بما يتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ومن المقرر إقامة صلاة العيد بمختلف الساحات والمساجد التي يتم الإعلان عنها بالدولة.
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت
تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في دولة قطر العربية، كما هو في باقي الدول على مستوى العالم، حيث ترفع التكبيرات لصلاة العيد بعد شروق شمس أول يوم عيد مباشرة بما ستراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، وبحسب التقارير الصادرة عن الجهة المسؤولة بدولة الكويت، فإن صلاة العيد من المقرر إقامتها بالدولة بحلول الساعة 5:17 صباحًا وفق التوقيت المحلي لعاصمة الكويت.
وفي باقي المدن التابعة لدولة الكويت، نجد أن مواقيت الصلاة تتراوح من الساعة 5:17 صباحًا وحتى الساعة 6:22 صباحًا، وتشير التقارير إلى أن المنطقة بجوار السرة ستكون هي الأخيرة بين مناطق الدولة التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بدولة الكويت، ومنذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، وصلاة العيد تقام بمختلف الساحات والمصليات المعلنة مسبقًا من الدولة، والتي يتم إعدادها بشكل يضمن حماية جميع المقبلين للصلاة.
موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في الإمارات
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تختلف مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك من مدينة لأخرى، باختلاف توقيت شروق شمس اليوم، ويأتي توقيت صلاة العيد بحسب المعلن من الدولة كالتالي:
- صلاة عيد الأضحى في أبوظبي الساعة 6:04 صباحًا.
- صلاة عيد الأضحى في دبي الساعة 5:59 صباحًا.
- صلاة عيد الأضحى في الشارقة الساعة 5:59 صباحًا.
- صلاة عيد الأضحى في أم القيوين الساعة 5:58 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة الساعة 5:56 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في العين الساعة 5:59 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في جبل علي الساعة 6:01 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في الفجيرة الساعة 5:55 صباحًا.
- صلاة عيد الأضحى في مدينة خليفة الساعة 6:04 صباحًا.
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