نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد في الكويت ٢٠٢٢ والأماكن المخصصة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلاة العيد في الكويت نستعرضها لكم من خلال هذا المقال، حيث أن عشرات الآلاف من المواطنين الكويتيين يواصلون اللبحث منذ عدة أيام، وقد بلغ البحث ذروته اليوم نظرا لأن يوم عيد الأضحى سيكون يوم غد السبت، لذلك يرغب الجميع في معرفة موعد صلاة عيد الاضحى المبارك، أو يوم العيد الأكبر لدى المسلمين عامة في كافة أرجاء العالم، وننوه هنا إلى أن دولة الطويت مثل غالبية الدول الإسلامية قد أعلنت عن رؤية شهر هلال ذي الحجة يوم الثلاثين من شهر يونيو المنصرم، وبذلك يكون يوم العيد في هذه الدولة يوم السبت الموافق التاسع من يوليو الجاري، ولأهمية هذا اليوم عند جميع المسلمين قامت دولة الكويت بالاهتمام بالمساجد التي ستقام فيها الصلاة، وسنطلعكم متابعينا الكرام على جميع التفاصيل المتعلقة بذلك من خلال هذا المقال الذي تتابعونه عبر موقع ثقفني.

موعد صلاة العيد في الكويت ٢٠٢٢

أولا نهنئ جميع المسلمين منجميع أصقاع العالم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك الذي يسمى العيد الأكبر، وهو من الأعياد الثابت عند المسلمين تخليدها، وجدير بالذكر أن الليلة هي ليلة العيد في غالبية العالم الإسلامي الذي يوافقون المملكة العربية السعودية في رؤيتها، وبهذا أعزائنا من دواعي سرورنا تقديم موعد صلاة العيد في الكويت نظرا للاهتمام المتزايد عنها خصوصا في الساعات الماضية والذي من المتوقع أن يتزايد بشكل كبير جدا مع اقتراب صلاة الفجر في الكويت، وقد أعلنت الجهات الرسمية المعنية بالشؤون الدينية في الكويت التوقيت المحدد الذي ستقام فيه صلاة العيد في الاماكن التي أعلن عنها من طرف الهيئات المعنية بذلك.

صلاة العيد في الكويت الساعة كم؟

ستبدأ صلاة العيد في الكويت يوم غد السبت عند تمام الساعة5:10 صباحا، في مدينة الكويت العاصمة، كما أن جميع المدن الكويتية الأخرى تخضع لنفس التوقيت، لذلك من المستحسن الوصول إلى الأماكن المخصصة للصلاة قبل التوقيت المحدد بعشر دقائق على الأقل.

الأماكن المخصصة للصلاة

ستقام صلاة العيد في الكويت في عدد من المساجد المخصصة لذلك من طرف الهيئات التي تدير هذه الأمور، وسيكون المسجد الحرام في الكويت أحد الوجهات المخصصة لذلك لأنه يعد المسجد الأكبر في البلد، بالإضافة إلى عدد من المساجد الأخرى مثل، مسجد آل خليفة التاريخي ومسجد اليوسفان ومسجد الشملان، وعدد كبير من المساجد، وفي النهاية نقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله علينا في صحة وعافية.