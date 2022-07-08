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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات العربية المتحدة، فساعات قليلة وتستقبل دولة الإمارات وغيرها من الدول الإسلامية على مستوى العالم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق لهذا العام، يوم السبت الموافق 10 من ذي الحجة 1443 و9 يوليو 2022، وتقوم دولة الإمارات كغيرها من الدول العربية، بإقامة العديد من الاحتفالات والمراسم بهذه المناسبة العظيمة، كما وتبدأ الدولة احتفالاتها بأول يوم العيد بصلاة العيد، التي يتم تنظيمها بمختلف المدن والمحافظات التابعة، على مستوى الدولة، وفق قائمة بالإجراءات الاحترازية التي يتم مراعاة تطبيقها بهذه الفترة لحماية الجميع من خطر الإصابة بكورونا المستجد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات

وبحسب البيان الصادر عن الجهة المسؤولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، يختلف من مدينة أو إمارة لأخرى، ويرجع هذا لاختلاف الموقع الجغرافي لكل إمارة، وبالتالي توقيت شروق الشمس، هذا حيث يوافق موعد صلاة العيد بالدولة التوقيت التالي:

صلاة عيد الأضحى في أبو ظبي يوافق الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في دبي يوافق الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الشارقة يوافق الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في أم القيوين يوافق الساعة 5:58 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة يوافق الساعة 5:56 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في العين يوافق الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الفجيرة يوافق الساعة 5:55 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في جبل علي يوافق الساعة 6:01 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في عجمان يوافق الساعة 5:57 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في مدينة خليفة يوافق الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في مدينة زايد يوافق الساعة 6:09 صباحًا.

صلاة العيد في السعودية 2022

أما بالنسبة لمواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية، فكانت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة بالمملكة قد كشفت عن مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى، وجاءت المواعيد بمختلف المدن والمحافظات التابعة كالتالي: