نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tunisiaموعد صلاة عيد الأضحى 2022 في تونس وقت صلاة العيد الكبير في جميع المحافظات والمُدن التونسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في تونس 2022 ترتفع مؤشرات البحث في هذه الساعات بشكل ملحوظ للتعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 في تونس واحدة من اهم الدول العربية والإسلامية، وذلك لكي يتم التعرف من جانب الأشخاص على التوقيت الرسمي لأداء صلاة عيد الأضحى هذا العام بعد تحديد موعد بداية اول أيام عيد الأضحى في تونس وفي الدول العربية والإسلامية حول العالم بشكل عام، حيث تعد صلاة العيد من أهم الشغل التي يحرص عليها الكثير من المسلمين في شتى انحاء العالم الإسلامي بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في تونس.

صلاة عيد الأضحى في تونس 2022

ونجد أن بناء على الحسابات الفلكية التي جاءت خلال الأيام الماضية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي، فنجد أن موعد بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك سوف يكون رسميا موافقا ليكون التاسع من شهر يوليو هذا العام 2022، حيث تم تحديد موعد بدايته بناء على التعرف على موعد بداية شهر ذي الحجة في كل عام، ويعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات التي ينتظرها المسلمين في شتى أنحاء العالم بشكل عام للاحتفال بها بالكثير من أشكال ومظاهر الاحتفال، والتي تتمثل أهمها في أداء صلاة عيد الأضحى التي تكون بعد شروق الشمس بمدة تصل إلى حوالي ربع ساعة تقريبا والتي تتم في جميع أنحاء الدولة وكذلك عن طريق الساحات الكبيرة المخصصة للصلاة.

عام تاريخ يوم مناسبة الإجازات 2022 9 جويلية السبت عيد الأضحى 2022 10 جويلية الأحد إجازة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظات تونس

المحافظة وقت الصلاة تطاوين 5:40 صباحًا زغوان 5:34 صباحًا بنزرت 5:34 صباحًا قصر هلال 5:33 صباحًا حمام الأنف 5:33 صباحًا حماة 5:41 صباحًا القبلية 5:45 صباحًا طبق خزفي 5:43 صباحًا ذهبي 5:41 صباحًا خيار بني 5:32 صباحًا المحمدية 5:34 صباحًا سيدي بوسعيد 5:32 صباحًا غار الملح 5:32 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في تونس 2022

ونجد أن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يكون رسميا بعد عيد الفطر ب 70 يومًا، بالإضافة إلى وجود اختلاف في عدد أيام الإجازة بين العيدين، وأيضًا اختلاف موعد صلاة العيد، وقد تم تحديد موعد بداية عيد الأضحى هذا العام في تونس بناء على رؤية هلال شهر ذي الحجة حيث تم تحديد يوم وقفة عرفات بشكل رسمي في التقويم الميلادي، ليصادف اليوم التالي مع أول عيد الأضحى الذي يستمر مدته 4 أيام، ونجد أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى في تونس وفي جميع الدول تختلف من مكان لآخر بناء على فروق التوقيت بين الدول وبين المدن في نفس الدولة، وقت صلاة عيد الأضحى في مدن التونسية كالتالي: