نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين 2022 وأماكن المصليات.. رصد شامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين 2022 وأماكن المصليات الرئيسية والمؤقتة. جميعها يريد أن يعلمها المواطنين والمقيمين في البحرين خلال الساعات القليلة الجارية فيحل علينا ثاني أعياد المسلمين وهو عيد الأضحى المبارك 1443 الموافق 9 يوليو 2022. وتكون صلاة العيد ركعتان وهى سنة مؤكدة يحرص المسلمون على أدائها. بالإضافة إلى ترديد تكبيرات العيد جهرًا بعد الصلوات الخمسة. وتداول صور عيد الأضحى 2022 بـأجمل التهاني والحديث عن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في البحرين والتى تتشابه مع غيرها من الدول العربية في أغلب الأشياء. لذلك نوضح توقيت صلاة عيد الأضحى في البحرين 2022 وأماكن المصليات برصد شامل موضح بـ صور عيد الأضحى 2022 والتصميمات الجديدة.

موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين 2022

نستعرض موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين 2022 بمختلف المدن من خلال الجدول التالي:

موعد صلاة العيد في المنامة 5:17 صباحًا

توقيت صلاة عيد الأضحى في سترة 5:17 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في عيسى 5:17 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في جداف 5:17 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة حمد 5:18 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى في مدينة دار كليب 5:18 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة المحرق 5:17 صباحًا

وقت صلاة عيد الأضحى فى مدينة الرفاع 5:18 صباحًا

صور عيد الأضحى 2022

إليكم مجموعة من أحدث تصميمات صور عيد الأضحى 2022 لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختيارها من الآتي:

أماكن مصليات عيد الأضحى في البحرين

استعدت المساجد والساحات الكبرى لاستقبال المصلين بجانب مجموعة من المصليات الرئيسية في البحرين التى أعلنت جاهزيتها قبل موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين منها الآتي:

المصليات الرئيسية

مصليات الجاليات المؤقتة

الساحة أمام مبنى مسجد أم العبيدو في مدينة سيترا

مصلى مدرسة بنات أم أيمن الأساسية بنات الحورة

مصلى مدرسة عبد الرحمن الدحيل بالقضيبية

مركز شباب مدينة حمد الجولة الثانية

مدرسة هندية في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في البحرين