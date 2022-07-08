العاهل الأردنى ناعيا شينزو آبى: فقدنا صديقا حقيقيا

جدة - نرمين السيد - أعرب عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، اليوم الجمعة عن صدمته وحزنه العميقين بعد مقتل رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، مقدما خالص التعازى لأسرته ولشعب وحكومة اليابان.





ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تغريدة للملك عبدالله الثانى عبر حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعى (تويتر): "أشعر بصدمة وحزن عميقين لفقدان صديقى العزيز رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى فى هذا الهجوم الشنيع". وأضاف: "لقد فقد العالم قائدا عظيما، وفقدت أنا والأردن صديقا حقيقيا. خالص تعازينا لأسرته ولشعب وحكومة اليابان". كان آبى قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابى فى "نارا" غربى اليابان، وتمكنت الشرطة اليابانية من اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع فى القتل بعد إطلاق النار، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

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