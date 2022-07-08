مباحثات سعودية مع الأرجنتين والبرازيل لتعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية والتجارة الدولية فى جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، فى جزيرة بالى الإندونيسية، تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وأبرزها الجانب السياسى ومتعدد الأطراف.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين تطرقا، خلال اللقاء، إلى تكثيف التنسيق الثنائى لتحقيق تطلعات البلدين فى كل ما يخدم المصالح المشتركة. كما بحث وزير الخارجية السعودى، فى لقاء آخر منفصل، مع نظيره البرازيلى كارلوس ألبرتو فرانسا، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، العلاقات السعودية ـ البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة فى مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائى المشترك فى القضايا الإقليمية والدولية التى تخدم مصالح البلدين.

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