ألمانيا تستقبل سلطان عمان الخميس المقبل فى برلين

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن هيبيستريت، إن المستشار الاتحادى أولاف شولتس سيستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد فى مقر المستشارية الاتحادية يوم الخميس المقبل الساعة 12:00 ظهرا.





وأضاف المتحدث باسم الحكومة، فى بيان اليوم الجمعة، أن الجانبين سيبحثان التعاون الثنائى فى قطاعى الاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، وتابع هذا فضلا عن القضايا الدولية محل البحث ذات الاهتمام المشترك. وفى سياق متصل، قال شتيفن هيبيستريت، إن المستشار الاتحادى أولاف شولتس سوف يستقبل رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، روبرت جولوب، فى المستشارية الاتحادية الثلاثاء المقبل. وأضاف أن المباحثات سوف تتطرق إلى عواقب الهجوم الروسى على أوكرانيا بالإضافة إلى القضايا الأوروبية والاقتصادية والدولية.

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