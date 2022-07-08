بايدن يعرب عن حزنه العميق لوفاة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى، جو بايدن، عن ذهوله وغضبه وحزنه العميق لوفاة رئيس الوزرء اليابانى السابق، شينزو آبى، خلال حادث إطلاق نار بمدينة /نارا/ غربى اليابان فى وقت سابق اليوم.





وكتب بايدن، فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" اليوم، قائلا: "قبل كل شئ، اهتم آبى بشدة بشأن الشعب اليابانى وكرس حياته لخدمتهم، حتى فى اللحظة التى تم الاعتداء عليه، كان مشغولا فى عمل الديمقراطية". وأضاف "بينما هناك المزيد من التفاصيل التى لا نعلم بها حتى الآن، فنحن نعلم أن الاعتداءات العنيفة غير مقبولة أبدا وأن العنف باستخدام الأسلحة النارية يترك دائما ندبة عميقة فى المجتمعات المتأثرة به"، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان فى هذا الوقت العصيب، كما قدم خالص تعازيه لأسرة آبى.

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