اليونان تعرب عن حزنها لوفاة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية اليونانية عن صدمتها وحزنها لوفاة رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى الذى تم اغتياله اليوم الجمعة بعد إطلاق النار عليه خلال كلمة ألقاها فى الحملة الانتخابية فى غرب اليابان.





ونقلت صحيفة كاثميرينى اليونانية عن بيان الوزارة القول: "شعرنا بالحزن الشديد وصدمنا من الموت المأساوى لرئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً ورجل دولة عظيم فى اليابان". وأضافت "نقدم تعازينا القلبية لعائلته وأعمق تعازينا لشعب وحكومة اليابان فى هذا الوقت الحزين". وكانت اليابان قد أعلنت وفاة رئيس الوزراء السابق، شينزو آبى فى المستشفى بعد إطلاق النار عليه خلال خطاب فى مدينة نارا، الجمعة. وأصيب آبى بعيار نارى فى الجانب الأيمن من رقبته، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات فى طوكيو.

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