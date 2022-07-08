سلطان عمان يعزى إمبراطور اليابان فى وفاة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وأعرب السلطان هيثم فى برقيته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للإمبراطور اليابانى وأسرة الفقيد والشعب اليابانى الصديق.

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