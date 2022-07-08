رئيس العراق يعزى اليابان فى وفاة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وقال صالح فى تغريدة نشرها عبر منصة التواصل الاجتماعى (تويتر)، وأوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- "أشعر بالصدمة والحزن العميق لاغتيال رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، وأتقدم بأحر التعازى لأسرته وشعب وحكومة اليابان فى هذا الوقت العصيب". وكان "آبى" قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابى فى "نارا" غرب اليابان، وتمكنت الشرطة اليابانية من اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع فى القتل بعد إطلاق النار، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

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