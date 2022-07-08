الاتحاد الأوروبى يدين اغتيال شينزو آبى بأشد العبارات

جدة - نرمين السيد - وقال الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى عبر موقعها الرسمى، اليوم الجمعة: "فقد الاتحاد الأوروبى صديقا ساعد فى تعميق وتقوية العلاقات الثنائية فى جميع المجالات، وهو عمل مهم يتواصل فى عهد رئيس الوزراء كيشيدا".

وأضاف أن آبى، بصفته رئيس الوزراء الأطول خدمة فى اليابان، سيذكر دوما كحليف لا يتزعزع فى السعى لتحقيق السلام والديمقراطية وسيادة القانون - فى أوروبا ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ والعالم، وسيواصل الاتحاد الأوروبى واليابان العمل جنبا إلى جنب لتعزيز هذه المبادئ، التى أصبحت الآن أكثر أهمية من أى وقت مضى.

وتعرض آبى لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب فى حملته الانتخابية، قبل ساعات، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

وبعد وقت قليل، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة آبى (67 عاما) فى مستشفى فى مدينة كاشيهارا، حيث كان يتلقى العلاج.