اليابان.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادث اغتيال شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة اليابانية، أنها تحقق فى حادث إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق للبلاد، شينزو آبى ما أسفر عن وفاته، والذى وقع فى وقت سابق اليوم الجمعة باعتبارها قضية قتل.





وأضافت شرطة مدينة نارا غربى البلاد التى وقع بها الحادث، حسبما نقلت شبكة "سى ن إن" الأمريكية، أن المشتبه فى ارتكابه الحادث اعترف بإطلاقه النار على رئيس الوزراء السابق، ولفتت إلى أن المشتبه الذى يدعى ياماجامى تيتسويا و(يبلغ من العمر 41 عاما)، يحمل الكراهية لجماعة بعينها ويعتقد أن آبى على صلة بها، فيما لم تشر إلى مزيد من التفاصيل بشأن تلك الجماعة. وأشارت الشرطة إلى أن 90 محققا تم إلزامهم بهذه القضية، كاشفة عن أنها فتشت شقة المشتبه به فى الساعة الـ5:17 مساء (بالتوقيت المحلى للبلاد) وأنها صادرت عناصر تشبه مسدس يدوى الصنع خلال عملية المداهمة.

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