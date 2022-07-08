لافروف: روسيا مستعدة لتقديم منتجات طاقة رخيصة

جدة - نرمين السيد - صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، بأن روسيا أظهرت استعدادها للوفاء بجميع التزاماتها لتسليم منتجات طاقة رخيصة من النفط والغاز الطبيعى فى اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.





وقال لافروف، عقب اجتماع مجموعة العشرين، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، إننا "أظهرنا أننا مستعدون للوفاء بجميع التزامات الاتحاد الروسى لتسليم موارد الطاقة رخيصة وميسورة من الهيدروكربونات والنفط والغاز الطبيعى". وأضاف لافروف، أن الولايات المتحدة تحاول فى الوقت نفسه إجبار العالم بأسره بما فى ذلك أوروبا على التخلى عن مصادر الطاقة الأرخص والتحول إلى مصادر أكثر تكلفة. وأشار الوزير، إلى أن روسيا مستعدة للوفاء بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الطاقة الرخيصة.

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