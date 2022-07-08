Syria موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سوريا.. مواقيت صلاة العيد في دمشق ودرعا ومدن سوريا

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سوريا بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك هذا العام 2022/1443، فنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب الكثير من المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي في هذا التوقيت للتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى، وبشكل خاص تزداد رغبة المواطنين وكذلك كافة المتواجدين في سوريا بالتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، بالتزامن مع اعتماد الجهات المسؤولة رسميا عن موعد عيد الأضحى هذا العام الذي يحل بعد عيد الفطر بحوالي سبعون يوما، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض موعد عيد الأضحى في سوريا 2022 وكذلك التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في سوريا في مختلف المدن.

موعد عيد الأضحى في سوريا 2022

وبناء على ما أكدته الجهات الرسمية الفلكية المسؤولة في سوريا فنجد أن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام يكون رسميا في يوم التاسع من شهر يوليو 2022، وهو اليوم الذي يوافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة كما هو كل عام، والذي يحل على الأمة الإسلامية بعد يوم وقفة عرفة الذي يحل في التاسع من شهر ذي الحجة الموافق يوم الثامن من شهر يوليو هذا العام 2022، وهي الأيام التي يتم الحصول عليها كإجازة رسمية مستحقة لجميع المواطنين والمتواجدين في الدولة في مختلف القطاعات بشكلٍ عام من جانب الجهات الرسمية المسؤولة في الحكومة السورية وفي مختلف الدول العربية والإسلامية كذلك، وذلك حتى يتم الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى التي تعتبر واحدة من أهم المناسبات في الإسلام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سوريا جميع المدن

وقد أعلنت رسميا الجهات المسؤولة في سوريا عن قائمة تتضمن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 هذا العام في سوريا في مختلف المدن السورية بشكل عام، وذلك لكون الموعد يختلف من مدينة لمدينة أخرى بناء على فروق التوقيت القائمة بين المدن السورية المختلفة، ويتم أداء صلاة عيد الأضحى من خلال المساجد وكذلك الساحات المختلفة بناء على الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أكدت الحكومة السورية على ضرورة توافرها في إقامة الصلاة هذا العام للحفاظ على سلامة المصلين، نتابع وقت صلاة العيد 2022 في سوريا:-