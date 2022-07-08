الان..رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول epedu.gov.iq من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط بعد بحث مطول عن نتائج الصف الثالث المتوسط ​​، والتي يهتم بها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، وبعد ملاحظة حالة من التوتر والقلق لدى هؤلاء الطلاب المهتمين الآن بمعرفة تلك النتائج، سنتابع المتابعة معك في خطوات الحصول عليها عبر الإنترنت.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط

بعد الإعلان الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط ​​2022 هي دور يمكنك الحصول عليه الآن، تمت الموافقة على رابط نتائج الصف الثالث المتوسط ​​2022 دورا أولا أمام طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث والصفوف الرصافة الأول والثاني والثالث ومحافظة ذي قار وجميع المحافظات العراقية. بعد الانتهاء من جميع مهام الجرد والتصحيح وإعلان معدلات نجاح الطلاب والطالبات بالدور الأول للصف الثالث المتوسط ​​عام 2022 والتي كانت أعلى بكثير من معدلات العام السابق، توجه العديد من الطلاب مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم العراقية. موقع إلكتروني ونتابع دقيقة بدقيقة جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج الصف الثالث المتوسط ​​، الجولة الأولى، والتي تسعى للاستعلام عن عدد كبير من الطلاب والطلاب، وفقًا لإجراءات الحصول على النتائج فور تحديد الأول. جولة وتسجيل البيانات التي تنتجها.

كيفية معرفة نتائج الدور الأول الثالث المتوسط 2022

نتابع الآن على موقع إخباري ثقافتي إجراءات وطرق التعرف على مخرجات الصف الثالث متوسط ​​2022 الدور الأول والتي قد تتعرف عليها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمجرد أن تأخذ ما تلي إجراءات:-

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

تحديد الرمز لعرض نتائج الصف الثالث المتوسط

حدد الجولة الافتتاحية.

قم بتسجيل اسمك بالكامل مع الرمز المرتبط به في أسرع وقت ممكن.

يجب إدخال رقم الامتحان الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

لرؤية النتائج على الفور، انقر على أيقونة عرض النتائج.

بعد الإصدار الرسمي للنتائج، يمكن للطلاب تقديم أي شكاوى قد تكون لديهم رَسْمِيًّا. من أجل تقديم طلبات الاعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​قبل امتحانات الدور الثاني المقرر أن تبدأ خلال أيام قليلة وتعقد مرة أخرى، ابدأ عيد الأضحى المبارك -بإذن الله-. امتحانات الدور الثاني كفرصة ثانية للطلاب المؤهلين للمشاركة في الدور الثاني