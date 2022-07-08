جدة - نرمين السيد - وحذر المركز الوطنى للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من مدن ومحافظات منطقة جازان تؤدى إلى تدنٍ فى مدى الرؤية وارتفاع الموج، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان والدرب وبيش والأجزاء الساحلية.
كما توقّع المركز أن تكون الفرصة ما تزال مهيّأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط فى الرياح سطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية على محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والرّيث والطوال والعارضة والعيدابى وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة وسيول فى السعودية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.