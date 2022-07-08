أمطار غزيرة وسيول فى السعودية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحذر المركز الوطنى للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من مدن ومحافظات منطقة جازان تؤدى إلى تدنٍ فى مدى الرؤية وارتفاع الموج، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان والدرب وبيش والأجزاء الساحلية.

كما توقّع المركز أن تكون الفرصة ما تزال مهيّأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط فى الرياح سطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية على محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والرّيث والطوال والعارضة والعيدابى وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.