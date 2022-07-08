رئيس وزراء اليابان يدين مقتل شينزو آبى: عمل بربرى لا يمكن تبريره

ووصف كيشيدا خلال مؤتمر صحفى أورده تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، رئيس الوزراء السابق شينزو آبى بأنه كان صديقا شخصيا له، وبأنه كان محبا لبلاده ودائما ما يفكر للأمام ويفتح آفاق المستقبل لبلاده؛ مؤكدا أنه ترك عددا من الانجازات وأنه كان سياسيا رائعا.
وأعرب كيشيدا عن آسفه الشديد للطريقة التى رحل بها آبى، معربا عن تعازيه لأسرة الفقيد.
وفى سياق متصل، أفادت (إن إتش كيه) بأن كيشيدا اجتمع مع أعضاء مجلس وزرائه لبحث الاستجابة الحكومية لحادث إطلاق النار، حيث أكد أنه لا يمكن تخويف الحكومة بالعنف وأعمال الإرهاب.
وطالب رئيس الوزراء اليابانى بتعزيز الأمن لأعضاء مجلس الوزراء والسياسيين الأخرين فى الفترة التى تسبق إجراء انتخابات مجلس المستشارين المقررة الأحد المقبل، لافتا إلى أن الانتخابات هى أساس الديمقراطية.
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