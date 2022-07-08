تعديل شهاده المنشأ من موقع وزاره التجارة وتعرف علي رسوم وخطوات تنفيذ الخدمه الكترونيا

تعديل شهاده المنشأ من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة الكترونيا والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في الآونة الأخيرة من قبل المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لوزارة التجارة علي موقع تويتر. وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والكثيرة التي يتم الحصول عليها كمن المواقع الرسمية. والتي من اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه مبايعه المركبات من ابشر الكترونيا ومعرفه شروط ومتطلبات الخدمة وخطوات الوصول إليها. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه التظلمات الإلكترونية للأفراد والمختصين عبر موقع وزاره الموارد البشرية وكيفيه الوصول للخدمه. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بتوضيح وشرح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الرسوم التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي للوزارة.

تعديل شهاده المنشأ

أعلنت الوزارة عن الخدمه الإلكترونية والتي تمكن جميع مستفيديها من تقديم طلب الكتروني لتعديل البيانات الخاصة بشهاده المنشأ. كما أعلنت الوزارة أيضا عن مستفيدي الخدمه وهم التجار بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن رسوم خدمه تعديل شهاده المنشأ والتي يتم دفعها عن طريق قنوات الدفع الإلكتروني وهي 50 ريال بالتوقيع والختم الحي للوزارة. ويضاف إليها القيمة المضافة 15% أما الرسوم بالتوقيع والختم الإلكتروني 75 ريال ويضاف عليها 15% القيمة المضافة.

طباعه شهادة المنشأ

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن طريقه وكيفيه طلب خدمه تعديل شهاده المنشأ الكترونيا من موقعها الرسمي. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :