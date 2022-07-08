نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعفاء من رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 أهم الشروط والأحكام في المقال التالي
تعرف على شروط الإعفاء من رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية 1444، ووأهم الخطوات، إذ تعتبر الجامعة السعودية الإلكترونية من افضل الجامعات التي تقدم خدمات التعليم بنظام إلكتروني غني ومنظم، كما أنها تُعد من الجامعات الأكثر إقبالًا من الطلبة بعد الإنتهاء من الإختبارات النهائية للمرحلة الثانوية العامة، فقد وفرت للطلبة نظام تعليمي إلكتروني متطور وأجواء دراسية عالية الجودة والكفاءة، ولذلك تعرف معنا على أهم شروط الالتحاق بها بدون رسوم.
شروط الإعفاء من رسوم الجامعة السعودية 1444
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن أهم شروط قبول طلب الإعفاء من الرسوم السنوية بالجامعة، والاستفادة من المنح المقدمة خصيصًا من الجامعة وفقًا ببعض الضوابط والشروط، وأن الجامعة تهتم ببعض الفئات المجتمعية وتحرص على تقدير مجهوداتهم في رفعة وتنمية الوطن، ولعل أهم الفئات هم التابعين للجهات العسكرية بأي صلة، وتشمل الجهات العسكرية:
- تكفل الجامعة رسوم التابعين والمشتركين لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية.
- وتُعفى من رسوم الجامعة جميع الطالبات المتزوجات من العاملين بأيٍ من الجهات العسكرية المذكورة أعلاه.
- كما تشمل المنح المجانية المقدمة من الجامعة السعودية كذلك أبناء العاملين بالقطاعات العسكرية.
مميزات الالتحاق بالجامعة السعودية الالكترونية
يتهافت الطلاب على الإلتحاق بالجامعة السعودية وذلك لتوفير العديد من المزايا التي تصب في مصلحة الطلاب والملتحقين بها، سواء طلبة البكالوريوس أو طلبة الدبلومات والماجيستير والدراسات العليا، ومن أهم تلك المزايا:
- توفر أحدث تقنيات التعليم المدمج للطلبة، مما يؤهلهم للعمل بأهم القطاعات الإستثمارية في المملكة السعودية.
- تهيئة البيئة التعليمية لتوفير أفضل فرص للتعلم الإلكتروني المتطور بما يتناسب مع حاجة الطلاب.
- وتوفير الفرصة للطلاب الغير منتظمين في الحضور وتهيئة العملية التعليمية والتربوية لصالحهم.
- إمكانية الإختيار بين العديد من التخصصات التعليمية بما يتناسب مع رغبة الطالب ومؤهلاته التعليمية.
رسوم الالتحاق بالجامعة السعودية الإلكترونية 1444
تتفاوت رسوم الالتحاق وفقًا لنوع الدراسة سواء الطلاب الملتحقين لطلب البكالوريوس أو للدراسات العليا من دبلومات وطلبة الماجيستير، وفيما يلي أهم التفاصيل.
- تبلغ رسوم الساعة للطلاب الملتحقين بالجامعة طلبًا للبكالوريوس 265 ريال سعودي، مما جعل إجمالي رسوم كافة التخصصات يتراوح بين 33.655 ألف ريال كحد أدنى و35.245 ألف ريال سعودي.
- ولطلاب الدراسات العليا تبلغ رسوم الساعة بالجامعة 1800 ريال سعودي كحد أدني وتصل إلى 3500 ريال سعودي في بعض التخصصات المتاحة بالجامعة، على أن يحضر الطالب 36 ساعة بالعام الدراسي ويكون إجمالي الرسوم كحد أدنى يبلغ 64000 ريال و 126000 ريال كحد أقصى لبعض التخصصات.
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