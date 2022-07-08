موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2022 وجميع محافظات مصر

موعد صلاة العيد في مصر لعام 2022، يبحث الكثير من المسلمين خلال تلك الساعات المتبقية على أول أيام عيد الأضحى المبارك عن موعد صلاة العيد، حيث يختلف التوقيت من محافظة إلى أخرى، ولكن تجد أكبر عدد ممكن يحرصون على صلاة العيد نظراً إلى أهميتها، ومن المتعارف عليه أن اليوم هو وقفة عرفات أي وقفة عيد الأضحى المبارك، التي يعد من أهم وأفضل الأيام في السنة، ويكون الدعاء بها مستجاب لذلك يفضل اغتنام هذا اليوم والإكثار من الذكر، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال موعد صلاة العيد في العديد من المحافظات المصرية.

موعد صلاة العيد في مصر

يزداد البحث من قبل المسلمين عن موعد صلاة العيد في مصر، حيث يقوم المسلمين بهذا العيد بذبح الأضحية خلافاً عن عيد الفطر المبارك الذي يقوم المسلمين بشراء الحلويات والمخبوزات، ولكن يجتمع العيدان على شيء واحد وهو صلاة العيد الذي يجتمع بها المسلمين لصلاتها وتبادل التكبيرات، ويمكنك معرفة مواقيت الصلاة من خلال الآتي:

القاهرة: 05:26

الإسكندرية : 05:28

بورسعيد: 05:19

السويس: 05:21

العريش: 05:13

الطور: 05:20

دمنهور: 05:27

طنطا: 05:25

المنصورة: 05:23

الزقازيق: 05:24

الفيوم: 05:29

بني سويف: 05:29

المنيا: 05:32

أسيوط: 05:33

العاصمة الجديدة: 05:25

العبور: 05:24

بورسعيد الجديدة سلام: 05:17

الفشن الجديدة: 05:30

المنصورة الجديدة: 05:24

النوبارية الجديدة : 05:22

بدر: 05:24

بني مزار الجديدة: 05:24

بئر العبد الجديدة: 05:22

توشكى الجديدة: 05:41

حدائق العاصمة: 05:21

رشيد الجديدة: 05:11

سوهاج : 05:32

قنا : 05:29

أسوان: 05:32

مطروح: 05:39

الغردقة: 05:22

الخارجة: 05:40

الإسماعيلية: 05:20

دمياط: 05:20

السلوم: 05:47

نويبع: 05:14

حلايب:05:21

شرم الشيخ: 05:19

6 أكتوبر: 05:27

كفر الشيخ: 05:25

كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك

يبحث المسلمين الذين يقيمون بتأدية صلاة العيد عن كيفية صلاة العيد، لذلك يمكنك معرفة خطوات الصلاة من خلال الآتي:

صلاة العيد عبارة عن ركعتين جهراً.

يبدأ المسلم في الركبة الأولى بالتكبير سبع مرات، وعدم قول تكبيرة الركوع، ثم يقوم بقراءة صورة الفاتحة ثم قراءة بعض من سورة الأعلى أو سورة ق.

يقوم بعد ذلك في الركعة الثانية لتكبير خمس مرات وعدم تكبيرة القيام، ومن ثم يقوم بقراءة سورة الفاتحة، ثم يتم قراءة سورة القمر أو سورة الغاشية.

وبذلك نكون قدمنا لكم موعد صلاة العيد في مصر، ومعرفة كيفية الصلاة، ومن الممكن أن تقوم بالصلاة بالبيت في حالة عدم الذهاب إلى المسجد، ويهتم الجميع بهذا العيد ويتبادلون به التهنئة والتبريكات معبرين عن مدى فرحهم وسعادتهم بقدوم هذا العيد.