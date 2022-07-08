بدون كفيل 20 ألف ريال بفترة سداد ميسرة 36 شهر بموافقة فورية عند الطلب

بدون كفيل سعودي يستطيع جميع العملاء من جميع الجنسيات المختلفة الحصول على أفضل قرض من شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث تقدم الشركة الكثير من العروض التمويلية منها تمويل السيارات والتمويل الشخصي وأصبحت حاليًا شركة اليسر للتمويل بالمملكة من أهم الشركات التمويلية بالسعودية بسبب ما تقدمه من مزايا وخدمات للمواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية حيث تقدم التمويل بدون الحاجة إلى ضامن سعودي وبدون دفع رسوم إدارية بفترة سداد تصل إلى 36 شهر بعد موافقة الشركة عند تطبيق كافة الشروط الأساسية المطلوبة.

شروط هامة عند التقديم على التمويل التابع إلى شركة اليسر

شركة اليسر للتمويل قد أتاحت التمويل الشخصي من ألفين ريال ويصل مبلغ التمويل إلى عشرون ألف ريال ولكن بشروط حيث يحصل على الحد الأقصى للتمويل المواطن السعودي بدون كفيل أما المقيم يحصل على نصف الحد الأقصى للتمويل أي يساوي 10 آلاف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل لذلك يجب معرفة كافة الشروط ومنها:

يجب على جميع العملاء المتقدمين لطلب قرض شركة اليسر للتمويل توفير الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب الذي يبلغ حوالي 5 آلاف ريال سعودي داخل المملكة في عام 1443 هجريًا.

لابد أن يكون المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل يتراوح أعمارهم من 22 سنه فأكثر من ذلك حتى 60 سنه.

كذلك التمويل الشخصي الأصغر متاح للقطاع العسكري حتى سن التقاعد لديهم.

التمويل الشخصي يحتاج توفير فترة خدمة في العمل تبلغ حوالي ثلاثة أشهر في القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص في السعودية.

ما هي المزايا المقدمة للأفراد لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل