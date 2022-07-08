عروض العثيم عيد الأضحي خصم من 20 وحتي 70% على جميع المنتجات تسوق الآن من الهاتف

عروض العثيم اليوم يتم فتح الكثير من مراكز البيع عن طريق التجزئة والجملة، حتى صار السوق من ضمن الأسواق الرائدة في هذا المجال، حيث أن شركة العثيم من الشركات المهمة والرائعة التي تعطي الخصومات والعروض الكبيرة إلى المستهلكين وهم، كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذه الخصومات والعروض قد ساهمت في زيادة الحركة الخاص بالبيع والشراء.

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عروض العثيم اليوم

يكون هايبر العثيم من الأسواق الشهيرة التي لديها نحو مائة ثلاثة وثمانون فرع متواجدين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ومنها، السوبر ماركت والهايبر ماركت والركن، حيث يتواجد عدد واحد وثلاثون فرع بجمهورية مصر العربية، وكذلك شركة العثيم تعتبر من ضمن الشركات المتميزة بمجيء الكثير من العملاء إليها بالشكل المستمر.

كما أنه في سنة 2013 استقبال الهايبر العديد من العملاء التي وصل العدد الخاص بهم إلى أربعون مليون زبون تقريبًا حتى تم وصول حجم المبيعات لخمسة مليار، وأيضًا يكون الهدف الأساسي هو الاستفادة بنموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل بالهايبر في السعودية.

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