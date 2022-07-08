الساعة كام موعد توقيت صلاة عيد الاضحى في الاردن 2022 وقت صلاة العيد 1443 – 2022 في سلطنة عمان ومدن الأردن

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عمر شويل - جدة موعد توقيت صلاة عيد الاضحى في الاردن ستقام صلاة عيد الأضحى الساعة 6:30 صباحا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات الأردنية. كما سينشر مرسوم بإدراج المصليات والخطباء بمناسبة عيد الأضحى 2022 في الأيام التالية في مساجد ومصليات المملكة، في الأيام التالية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى 2022، أحد أهم الأحداث الإسلامية في الأردن، يرغب العديد من المواطنين والمتابعين لشؤون المملكة في معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن، حيث يحرص الأردنيون على معرفة وقت الصلاة ووقتها ومواقع المصليات والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد لإحياء مناسك التكبير والتهليل مع أصدقائهم منذ العيد، والجدير بالذكر أن صلاة عيد الأضحى تبدأ في 20 دقيقة بعد الفجر وتستمر حتى 20 دقيقة قبل صلاة الظهر.

موعد توقيت صلاة عيد الاضحى في الاردن

لكل محافظة في الأردن تاريخ منفصل لعيد الأضحى لعام 2022. بعد انتهاء صلاة العيد وخطبة العيد، تتاح الفرصة للعائلات والأحباء للاجتماع بالزي الديني، وتهنئة بعضهم البعض، وإعداد تضحياتهم للتضحية، ويوزعون لحومهم على المعوزين.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن وفي المدن الأخرى عام 2022

وأما صلاة عيد الأضحى، فتقام في عمان، الأردن، الساعة 05:58 صباحًا، بعد الفجر، في العاشر من ذي الحجة عام 2022. ويصادف هذا التاريخ أيضًا يوم السبت 9 تموز/ يوليو، 2022.

حسب خطوط الطول والعرض، من المتوقع تحديد مواقيت الصلاة لجميع المدن والمحافظات الأردنية، والتي قد تكون أقل أو أكثر من الوقت المحدد، والتي تختلف من مدينة إلى أخرى وهي السادسة والنصف.

مواقيت صلاة عيد الأضحى في الأردن

مواقيت صلاة عيد الأضحى في الأردن. بينما يتطلع المسلمون إلى قدوم عيد الأضحى المجيد الذي يعد أحد أركان الإسلام ويرافق أداء فريضة الحج، فإن توقيت صلاة عيد الأضحى في الأردن هو رمز للبهجة والفرح. من العيد. وقد مارس النبي الحبيب -صلى الله عليه وسلم- وإبراهيم -عليه السلام- النحر والفداء.

فيما يلي جدول مواعيد صلاة العيد في المدن الأردنية لعام 2022.